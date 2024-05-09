Üye Girişi
Haberler

Corendon Airlines'e ait uçakta lastik patlaması ve tahliye

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçağın piste inişini müteakip lastiği patladı ve ön dikmesi hasar aldı. 184 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin, "Piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Gazipaşa Ulaşım Güvenlik Havacılık Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Kuruluş Osman 159. bölüm tek parça izle! Ağız kokusu en hızlı nasıl gider? Mideden gelen ağız kokusu nasıl önlenir? ANLIK ALTIN FİYATLAR! Bugün (9 Mayıs) çeyrek ve gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title