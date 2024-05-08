İstanbul Havalimanı'nda Arızalanan Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı'nda arızalanan kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Paris- İstanbul seferini yapan FedEX Havayollarına ait Boeing tipi kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısında basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bu arada, arızalanan uçağın havalimanına inişi sırasında gövdesinin alev aldığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İGA'nın açıklaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağının teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi başarılı bir iniş yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen ARFF ekiplerinin uçağa anında müdahalesiyle hiçbir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. ARFF ekiplerinin, uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."