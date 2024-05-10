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Adana'da 5. Havacılık Festivali düzenlendi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen 5. Havacılık Festivali'nde eğitimde kullanılan uçaklar sergilendi ve öğrenciler uçuş keyfi yaşadı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "5. Havacılık Festivali" gerçekleştirildi.

Kelaynak Havacılık Kulübü Pisti'nde özel bir okul tarafından düzenlenen festivalde, eğitimde kullanılan bazı uçaklar sergilendi.

Uçakları inceleyerek yetkililerden bilgi alan öğrenciler, pilot eşliğinde uçuş keyfi de yaşadı.

Etkinlikte, pilotların yaptığı gösteri beğeni topladı.

Kaynak: AA / Güncel

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