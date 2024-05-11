Çinli Autoflight Şirketi'nin eVTOL Uçağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde İlk Uçuşunu Tamamladı

eVTOL'un uçuşundan çeşitli görüntüler

Çinli Autoflight şirketi tarafından geliştirilen büyük bir elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı (eVTOL) Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk uçuşunu tamamladı.

41 dakika boyunca uçarak 123 km mesafe kat eden 2 tonluk aracın bataryası indiğinde yüzde 44'ü gösteriyordu.

Bu, bir tonun üzerinde ağırlığa sahip bir Çin eVTOL uçağının ilk denizaşırı uçuşu oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BAE'den bildiriyor. (XHTV)