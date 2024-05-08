FedEx Kargo Uçağı İstanbul Havalimanı'na Gövde Üzerine İniş Yaptı

(İSTANBUL) FedEx'e ait kargo uçağı, iniş takımı açılmaması üzerine iki kez pas geçtiği İstanbul Havalimanı'na üçüncü denemesinde gövde üzerine iniş yaptı. Olay yaralanan ya da can kaybı olmadın atlatıldı.

ABD merkezli hava kargo şirketi FedEx'e ait Paris- İstanbul uçuşunu yapan FX-6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı, burun iniş takımı açılmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na saat 08: 17'de acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerinin hazır beklediği iniş sırasında uçakta hasar meydana geldi. Pilotların durumları iyi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Fransa'nın başkenti Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İstanbul için havalanan kargo uçağı iniş için saat 08: 17'de pisti karşıladı. Pilotlar iniş takımlarını açtı. Ancak burun iniş takımı açılmadı.

İKİ KEZ PAS GEÇTİLER

Bunun üzerine hava trafik kontrolörlerine durumu bildiren pilotlar pas geçti. Gerekli işlemlerin uygulanması için uçak beklemeye alındı. Bu sırada uçak iki kez pas geçti. Kulenin kontrolü için uçak alçaktan İstanbul Havalimanı kulesi üzerinden uçtu. Burun iniş takımlarının açılmadığı kontrolörler tarafından da gözle teşhis edildi.

İTFAİYE ÖNLEM ALDI

İstanbul Havalimanı İtfaiyesi ekipleri, pistte önlemleri alırken kontrolörler ise herhangi bir durumda pistin kapanma riski nedeniyle diğer kalkış ve iniş trafiklerini düzenledi. Pilotlar, ön iniş takımını açamadıklarını belirterek burun üzeri inecekleri bilgisini verdi.

BURUN ÜZERİNE İNDİ

Piste teker koyan Boeing 767'yi bir süre ana iniş takımları üzerinde tutan pilotlar, süratin düşmesi ile burnu pistle temas ettirdiler. Uçak durduktan sonra ilk müdahale İstanbul Havalimanı İtfaiyesi ekipleri tarafından yapıldı, köpük sıkıldı. İki pilotun durumunun iyi olduğu öğrenilirken pistte temizlik işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Kaza Kırım Ekipleri soruşturma başlattı.

Olayla ilgili İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'dan yapılan açıklama şöyle:

"8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08: 17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir"