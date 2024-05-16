Endonezya'dan Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarını taşıyan uçak acil iniş yaptı

Endonezya'nın Makassar kentinden Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarını taşıyan yolcu uçağı, kalkışının ardından motorlarından birisinin alev alması üzerine acil iniş yaptı.

Yerel medyadaki haberlere göre ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden Garuda Indonesia'ya ait uçağın 450 yolcu ve 18 kişilik mürettebatla havalandıktan kısa süre sonra motorlarından birisi alev aldı.

Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyan "Boeing 747-400" tipi uçak, alevlerin fark edilmesinin ardından Makassar'daki havalimanına acil iniş yaptı.

Uçaktaki 468 kişi yara almadan kurtarıldı.

Din İşleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Hasbie, olayın ardından toplantı yaparak hava yolu şirketinin yetkililerine konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını söyledi.