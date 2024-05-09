İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövdesi Üzerine İndi
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. Uçakta meydana gelen alevler ekipler tarafından söndürüldü. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi (ARFF) uçağı kaldırmak için çalışmalara başladı.
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağını kaldırma çalışmaları başladı.
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi (ARFF) yaptığı çalışmalarla uçak kaldırmaya başlandı. - İSTANBUL