Türk Hava Yollarının uçağında saatlerce beklediler

ELAZIĞ - İstanbul'dan Elazığ'a gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının alt şirketi A-Jet uçağı, saatlerce içinde yolcuyla havalimanında bekledi. Havasızlıktan zor anlar yaşayan yolcular, duruma tepki gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Elazığ'a dün akşam saat 22.50'de hareket etmesi planlanan Türk Hava Yollarının şirketi A Jet uçağı, yolcuların uçağa alınmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra havalanmadı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca uçakta bekleyen yolcular havasızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Duruma tepki gösteren yolcular çok beklediklerini, uçağın içinin havasız kaldığını ve bazılarının da fenalık geçirdiğini söyledi.

22.50'de uçması gereken uçağın zamanında neden kalkmadığı bildirilmedi. Yaklaşık 2 buçuk saatin sonunda uçakta bulunan yolcular indirilerek başka uçağa bindirildi.