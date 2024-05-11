DHMİ, engelli yolcular için önlemlerini geliştirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında engelli yolcuların hayatını kolaylaştırmak için gereken tüm önlemleri geliştirdiklerini bildirdi.

Keskin, sosyal medya hesabından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle paylaşım yaptı.

Havalimanlarında engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarına ve tüm önlemleri aldıklarına işaret eden Keskin, "Çünkü onların hayatı bizim hayatımız, sorunları bizim sorunumuz, mutlulukları bizim mutluluğumuz." ifadesini kullandı.

Keskin, her bireye eşit fırsatlar sunmanın gerekliliğine inandıklarını, bu anlayışla da havalimanlarını engelli yolcular için her adımda daha erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda havalimanlarında alınan önlemleri şöyle sıraladı:

"Standartlara uygun telefonlar, kot farklılıklarını ortadan kaldıran düzenlemeler, engelli dostu giriş-çıkışlar, dinlenme alanları ve daha fazlasıyla havalimanlarımızı engelsiz mekanlar haline getirdik. Görsel ve işitsel yönlendirmeler, hissedilebilir zemin döşemeleri, braille kabartmalı butonlar ve engelli tuvaletleri gibi önemli hizmetleri de havalimanlarımızda kullanıma sunuyoruz. Hızı ayarlanabilir yürüyen bantlar, engelli asansörleri, braille kabartmalı haritalar, özel köpek kulübeleri ve yükselebilir platformlar ile her adımda konfor ve kolaylık sağlıyoruz."

"Engelli yolcu anketi" gibi uygulamalarla engelli yolcuların sesini duyduklarını belirten Keskin, ücretsiz otopark imkanıyla da havalimanı ulaşımını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 40 havalimanın "Erişilebilirlik Belgesi"ne sahip olduğuna dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte çalışmalarımız tüm havalimanlarımızı kapsayacak şekilde hızla devam ediyor. Engelli yolcularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyor, tüm önlemleri sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu konudaki farkındalığı da artırmak hepimizin başta gelen görevidir."