Çankırı'da cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 107 araç kontrol edildi ve bir sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı belirtildi.
Çankırı'da jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş- Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetimde 107 araç kontrol edildi, bir sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı öğrenildi.