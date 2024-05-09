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PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot?

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PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot? Pegasus Hava Yolları'nın bölünme süreci ve sonrasında hisse fiyatlarına dair merak edilenler gündemde. Bölünme sonrası hisse fiyatlarının ne olacağı ve kaç lot olacağı konusu yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Pegasus (PGSUS), 28 Şubat tarihinde %388,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Şirket, mevcut durumda 102 milyon Türk Lirası olan sermayesini 500 milyon TL'ye yükseltme kararı almıştı. Yönetim kurulunun aldığı kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve bekleme süreci başlamıştı. Aradan geçen 2 ayın sonunda SPK, Pegasus yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi ve bedelsiz sermaye artırımını onayladı. PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot? İşte ayrıntılar...

PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK?

Pegasus'un bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, SPK tarafından onaylandı ve şimdi sıra şirket genel kurulunda. Şirket genel kurulu, en kısa sürede toplanacak ve bölünme tarihini belirleyecek.

PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot?

Ancak, SPK'nın onay vermiş olmasına rağmen, Pegasus hisselerinin bölüneceği tarih hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve ilgili taraflar, bölünme tarihine dair resmi duyurunun yapılmasını bekliyor.

PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot?

PEGASUS BÖLÜNDÜKTEN SONRA FİYATI NE OLACAK?

Pegasus hissesi bölündükten sonra hisse fiyatının ne olacağı, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, SPK'nın sermaye artırım talebini onayladığı anda hisse fiyatının 1035 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, 1 lot Pegasus hissesinin yeni fiyatı 212 TL olacaktı.

PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot?

Ancak, bölünme tarihinde hisse fiyatında değişiklikler olabilir ve önceden belirlenen rakamlar geçerliliğini yitirebilir. Pegasus hissesi bölündüğünde hisse fiyatının ne olacağını belirlemek için "hisse fiyatı / 4,887" işlemini yapabilirsiniz. Bu hesaplama, hisse fiyatının bölünme sonrasında yaklaşık olarak ne olabileceğini tahmin etmenize yardımcı olabilir, ancak gerçek fiyat değişiklikleri piyasa koşullarına ve şirketin performansına bağlı olarak değişebilir.

PEGASUS NE ZAMAN BÖLÜNECEK? Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak, kaç lot?

100 LOT HİSSESİ OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Pegasus'un %388,7'lik sermaye artırımı gerçekleştikten sonra Pegasus hissedarlarının elindeki lot sayısında artış olacaktır. Elinde 100 lot Pegasus hissesi bulunan bir kişinin, artışla birlikte elindeki lot sayısı 488,7 olacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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