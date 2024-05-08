İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Kazası Kontrol Altına Alındı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Fedex Havayolları'na ait ve ön iniş takımları açılmayan kargo uçağının hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesiyle başarılı şekilde indiği ve sonrasında ARFF ekiplerinin uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kazanın kontrol altına alındığı bildirildi. Uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürdüğünün belirtildiği açıklamada, yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiğinin ve operasyonun sorunsuz bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövde üzerine inişinin ardından bir açıklama yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08.17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL