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Mumbai'de toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 14 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşanan toz fırtınası sonucu bir akaryakıt istasyonunun üzerine düşen reklam panosunun altında kalanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olayda yaralanan 70'ten fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde dün etkili olan toz fırtınasında düşen reklam panosunun altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

India Today'in haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde dün yaşanan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü, çok sayıda araç panonun altında kaldı.

Reklam panosunun altında kalarak can verenlerin sayısının 14'e çıktığını bildiren Mumbai polisi, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Polis, olayda yaralanan 70'ten fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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