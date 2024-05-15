Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrencileri Okul Ziyaretinde

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur tarafından Havacılık Yönetimi Bölümünde yürütülen "Sosyal Sorumluluk Kampanyaları" dersi kapsamında, 4. sınıf öğrencileri ziyaret ettikleri okullarda ilk ve ortaokul öğrencileri ile çeşitli havacılık etkinlikleri düzenledi. Havacılık Yönetimi 4. Sınıf öğrencileri Beyzanur Aksu ve Mustafa Kayra Yamadağ yürütücülüğündeki sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Devrekani ilçesinde bulunan Halime Celal Budak İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen geleceğin havacıları, öğrencilerle birlikte meyve ve çam fidanı dikimi yaptı. Fidanların dikiminin ardından "Kastamonu Havacılık" yazılı tişörtlere öğrenciler kendi el baskılarını yaptı. Proje çerçevesinde öğrencilere el yapımı oyuncak uçak ve helikopterler hediye olarak dağıtıldı. İlk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin daha verimli ders işlemesi için her sınıfa eğitici oyun ve kataloglar hediye edildi, okul kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu. Etkinliğin ardından Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü ziyaret edildi. İşletme Müdürü Hüseyin Avni Ertaş, katkılarından ötürü proje yürütücülerine teşekkür etti.

Etkinliklerin düzenlenmesinde özverili çalışmalarından dolayı proje yürütücülerine ve öğrencilere teşekkür eden Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, "Havacılık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik projelerin Kastamonu il genelinde devam ettirme arzusu taşıdıklarını, öğrencileri ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve en kısa zamanda yeni etkinlikler ile öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti" dedi. - KASTAMONU