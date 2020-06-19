Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı
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Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu pompasına çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı
19.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:52

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu pompasına çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, istasyonydaki yakıt pompasına hızla çarparak durdu. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin hızla istasyona girip, pompaya çarpması yer aldı. Diğer pompada başka bir otomobile yakıt dolduran istasyon çalışanı E.Y. ile diğer çalışanların yaşadığı panik de görüntüde yer aldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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