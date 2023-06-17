MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada 3 kişi tutuklandı

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir şehit oldu. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16 Haziran 2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklanmıştır. 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir" denildi.