ASKİ Spor'da milli gurur

Büyükler Dünya Şampiyonası öncesinde Ankara Elmadağ'da kampta bulunan Serbest Stil A Milli Takımı'nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara başarılar diledi.

Büyükler Dünya Şampiyonası öncesinde Ankara Elmadağ'da kampta bulunan Serbest Stil A Milli Takımı'nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara başarılar diledi. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan 10 sporcudan 9 tanesi Ankara Büyükşehir Belediye ASKİ Spor Kulübünün sporcusu olacak.

16-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Stil Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Milli takım kadrosunda, 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo ise Taha Akgül yer alacak. 10 sıklette 9 sporcu Ankara Büyükşehir Belediye ASKİ Spor Kulübü'nden, 92 kilo mücadele edecek olan Feyzullah Aktürk ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu olarak minderde madalya kovalayacak.

ASKİ Spor Kulüp Koordinatörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, "Yeni zaferler için Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda tüm takımlarımız yeni zaferler kazanarak Türk halkımıza yeni zaferler yaşatacağız" dedi.

ASKİ Sporlu millilerin başarıları;

Dünya Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele edecek olan Taha Akgül'ün kariyerinde 2016 Rio Olimpiyatları altın, 2020 Tokyo Olimpiyatları bronz, Dünya şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 10 kez Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.

57 kg Süleyman Atlı, dünya şampiyonalarında 1 gümüş, 1 bronz, Avrupa Şampiyonalarında 2 altın ve 1 gümüş madalyası bulunuyor.

61 kg Emrah Ormanoğlu, Avrupa Üçüncüsü ve Ümitler Avrupa Şampiyonu

65 kg Cavit Acar, Ümitler Avrupa Üçüncüsü

70 kg Servet Coşkun, Avrupa İkincisi

74 kg Soner Demirtaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Üçüncüsü, 3 kez Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa İkinciliği, 1 Avrupa Üçüncülüğü, 1 Dünya İkinciliği ve bir kezde Dünya Üçüncüsü oldu.

79 kg Ramazan Sarı, Ümitler Avrupa Şampiyonu ve Ümitler Avrupa Üçüncüsü

86 kg Osman Göçen, Büyükler Avrupa Üçüncüsü, Gençler Dünya İkincisi ve U23 Dünya Üçüncüsü

97 kg İbrahim Çiftçi, Avrupa Üçüncüsü ve Ümitler Avrupa Şampiyonu

Öte yandan kampı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a sporcuların imzaladığı forma hediye edildi.