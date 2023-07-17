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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı

Güncel Haberler

Elmadağ'da 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın, çatıya sıçrayarak paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölü veya yaralı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Elmadağ'da 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa süre sonra çatıya sıçrayan alevler paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elmadağ Ankara Güncel Haberler

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