Dem Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Elmadağ adayı Erkin Akbay kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ELMADAĞ ADAYI ERKİN AKBAY KİMDİR?

Erkin Akbay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Elmadağ Belediye EşBaşkan adayıdır. Erkin Akbay serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz