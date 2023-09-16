ASO Başkanı Ardıç: "Başkentimiz Türkiye'nin teknoloji, üretim ve ihracat üssü olacak"

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) HASSİAD ile birlikte düzenlediği Hasanoğlan Elmadağ İş İnsanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Başkentimiz, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü tamamen tamamlamış, Türkiye'nin teknoloji üretim ve ihracat üssü olacaktır" dedi.

ASO'nun, sanayicilerin sorunlarını yerinde çözmek ve taleplerini yerine getirmek amacıyla düzenlediği istişare toplantılarının üçüncüsü Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapıldı. Hasanoğlan Elmadağ Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASSİAD) ile birlikte düzenlenen ve ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, belediyelerin ve ilgili kurumların yöneticileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Sanayiciler sorunlarını ve taleplerini doğrudan ilgililere iletme fırsatı buldu.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, memur kenti olarak bilinen Ankara'nın, son 20 yılda hızlı bir değişim göstererek, eğitimden sanayiye, bilimden teknolojiye her alanda yakaladığı başarı ile ülke ekonomisine yüksek katma değer oluşturan bir kent haline dönüştüğünü söyledi.

Bilim ve teknoloji ile üretim sistemi arasındaki etkileşimin önemini ve yenilikçiliği çok iyi kavrayan Ankara'nın imalat sanayisinde her geçen gün artan başarılara sahne olduğuna dikkat çeken Ardıç, 2000'li yılların başında sadece 2 olan organize sanayi bölgesi sayısının 13'e ulaştığını belirtti.

Ankara'nın gerek sanayi bölgeleri, gerek teknoloji geliştirme bölgeleri gerekse sahip olduğu insan kaynağı açısından Türkiye'nin diğer birçok iline göre daha avantajlı durumda olduğunun altını çizen Ardıç, "Sahip olduğu bu avantajlar da ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. Başkentimiz, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü tamamen tamamlamış, Türkiye'nin teknoloji üretim ve ihracat üssü olacaktır" diye konuştu.

"Sanayi bölgelerinin oluşmasında yerel idarenin rolü her geçen gün önem kazanıyor"

Kentlerin gelişmesi ve büyümesi ile sanayileşme kavramı arasında doğrusal bir ilişki bulunduğunu anlatan Ardıç, şunları kaydetti:

"Sanayileşmenin kenti, hem etkilediği hem de kentten etkilendiği bilinmektedir. Sanayi bölgelerinin oluşmasında yerel idarenin rolü her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Özellikle kuruluş, yer seçimi, planlama, kentsel hizmetlere ilişkin önemli süreçlerde belirleyicidir. Yerel yönetimlerin desteği, yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına, sanayinin disipline edilmesine, şehrin planlı gelişmesine ve sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yerel ihtiyaçları çok daha hızlı ve doğru belirleme şansına sahip olan belediyeler, ekonomik kalkınma üzerinde doğrudan etkili olurlar. Yerel yönetimler, sorunları çözerken sınırlı kaynakları etkin kullanmak zorundadır. Kentsel gelişmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yönlendirilmesi, kentlerin ekonomik büyümelerini sürdürebilmeleri için gereklidir."

Başkan Ardıç, ASO'nun, belirlemiş olduğu vizyon ve misyon çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ile Ankara'nın rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunduğunu ve 'başkentin sanayisinden sanayinin başkentine' doğru kararlı adımlarla ilerlediğini söyledi.

ASO olarak sürecin en başından bu yana üyeleriyle çok yakın bir temas içerisinde olduklarına işaret eden Ardıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin sorun ve önerilerinizi kendi tespitlerimizle birlikte, merkezi ve yerel yönetimlere aktarmaya çalışıp, çözüm arıyoruz. Bu amaçla da sanayileşmenin daha ivmelenmesi için elimizden geldiği kadar sizlerle yakın olmaya çalışıyoruz. Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, 80'nin üzerinde muhtelif sanayi tesisi ve 12 bini aşan istihdamla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle kurucusu olduğumuz Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mobilya üreticileri kümelenmesi açısından da bölgeye önemli kazanım sağlayacaktır. Bu kazanımlarda gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın gerekse Elmadağ Belediye Başkanımız Adem Barış Aşkın'ın, üreten ve katma değer oluşturan biz sanayicilerin her zaman yanında olmasının payı büyüktür."

Ardıç, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıkları bir kenara koyarak Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüdüklerini de sözlerine ekledi.

HASSİAD adına konuşan, derneğin önceki dönem Başkanı Süreyya Çetin Tekin ise Hasanoğlan ve Elmadağ bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaların imar, yol, su, telekomünikasyon ve vasıflı eleman ihtiyacına yönelik taleplerini gündeme getirdi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan sanayiciler, sorun ve taleplerini belediyelerin ve ilgili kurumların bürokratlarına doğrudan aktardı. - ANKARA