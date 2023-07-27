Elmadağ'da TIR Kazası Sonrası Patlama Endişesi

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerleri yıkarak şarampole yuvarlanan TIR'da çıkan yangın sırasında aracın lastikleri patladı. Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakınında meydana gelen kazada patlama sesleri, çevrede oturanlar tarafından fabrikada daha önce olduğu gibi patlama meydana geldiği endişesiyle panik ve korku yaşadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Ankara yolu Ankara istikameti Elmadağ İlçesi Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ferhat Yiğit idaresindeki 26 AAB 546 plakalı boş konteyner taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri yıkarak şarampole devrildi. Devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yangın nedeniyle TIR'ın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir TIR'ın kaza yapması sonucu TIR alev almış ve TIR'ın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur" dedi.