- Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.