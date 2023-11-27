Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi
Son Güncelleme:
- Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.
- Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa