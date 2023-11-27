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Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi

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- Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.

- Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Tragger Ankara Acil Durum Hava Durumu Trafik Kaza 3. Sayfa Haberler

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