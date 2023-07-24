Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ankara'da Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti. Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçilere Gürcistan Milli Takımı da eşlik ediyor. Başkan Eroğlu, sporcular ve teknik heyetle bir araya gelerek kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı ve moral verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçilere Gürcistan Milli Takımı da eşlik ediyor.

Yaklaşık 30 kişilik kadroyla Elmadağ'da bulunan Gürcistan, milli sporcularla zorlu bir çalışma süreci geçiriyor.

Kampa ziyarette bulunan başkan Şeref Eroğlu, sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Eroğlu, hem kamp çalışmalarına dair son bilgileri aldı hem de sporculara moral verdi.