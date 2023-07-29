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Elmadağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Elmadağ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Elmadağ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara yolu Elmadağ içesi yakınlarında Hasan Keser idaresindeki yolcu midibüsüne, durakta yolcu indirdiği sırada arkadan bir otomobil çarptı. Kazayı son anda fark eden bir başka otomobil sürücüsü de duramayarak bu araçlara çarptı. 3 aracın karıştığı kazada midibüsten inen yolcu Nurşen Sarıbıyık hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yolun bir bölümünü trafiğe kapatılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Elmadağ Ankara Güncel Haberler

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