Kaza, Ankara-Samsun Yolu üzerinde Elmadağ mevkiinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun Yolu üzerinde Elmadağ mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. - ANKARA