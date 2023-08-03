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Ankara'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir fabrikanın çöplük alanında çıkan yangın, çevredeki araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir fabrikanın çöplük alanında çıkan yangın çevredeki araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasının çöplük alanında yangın çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan yangın bir araziye sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Çevredeki vatandaşların kepçe ile yardımı ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elmadağ İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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