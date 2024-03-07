Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında?

Ak Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olan Eyyüp Tekiner Elmadağlı mı, kimdir? Eyyüp Tekiner nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

EYYÜP TEKİNER KİMDİR?

1980 yılında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğan Eyüp Tekiner, evli ve 3 çocuk babasıdır. Üniversiteyi 2001 yılında Niğde üniversitesi işletme fakültesinde tamamlayan Tekiner orta derecede İngilizce bilmektedir. Siyasete 2001 yılında üniversitedeyken AK Parti Elmadağ ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı olarak başladı. Gençlik kolları başkan yardımcılığını 6 yıl boyunca sürdüren ve 2007 yılında 4. Olağan Kongre ile AK Parti ana kademe ilçe başkan yardımcılığı yapan, 2009 yılında 5 ve 6. Olağan Kongrelerle birlikte AK Parti ana kademe ilçe başkanlığı görevine başlayan Demirbaş, bu görevi 2016 yıl sonuna kadar devam ettirmiştir. 2017- 2019 yılları arasında AK Parti Ankara İl yönetim kurulu üyeliği ve teşkilat başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5 Aralık 2019 tarihinde tekrar AK parti ana kademe ilçe başkanlığı yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.