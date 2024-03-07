Üye Girişi
Haberler

Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında?

Güncelleme:

Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? AK Parti'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Tekiner, siyasi kariyeri ile dikkat çeken bir isimdir. İşte detaylar!

Ak Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olan Eyyüp Tekiner Elmadağlı mı, kimdir? Eyyüp Tekiner nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

EYYÜP TEKİNER KİMDİR?

1980 yılında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğan Eyüp Tekiner, evli ve 3 çocuk babasıdır. Üniversiteyi 2001 yılında Niğde üniversitesi işletme fakültesinde tamamlayan Tekiner orta derecede İngilizce bilmektedir. Siyasete 2001 yılında üniversitedeyken AK Parti Elmadağ ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı olarak başladı. Gençlik kolları başkan yardımcılığını 6 yıl boyunca sürdüren ve 2007 yılında 4. Olağan Kongre ile AK Parti ana kademe ilçe başkan yardımcılığı yapan, 2009 yılında 5 ve 6. Olağan Kongrelerle birlikte AK Parti ana kademe ilçe başkanlığı görevine başlayan Demirbaş, bu görevi 2016 yıl sonuna kadar devam ettirmiştir. 2017- 2019 yılları arasında AK Parti Ankara İl yönetim kurulu üyeliği ve teşkilat başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5 Aralık 2019 tarihinde tekrar AK parti ana kademe ilçe başkanlığı yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Eyüp Tekiner AK Parti Ankara Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title