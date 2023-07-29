Belediye işçisi sıcaktan bunalan kirpiye böyle su içirdi
Yaşam Haberleri
Ankara'da hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği bir günde, belediye işçisi sıcaktan bunalan bir kirpiye su içirerek yardım etti. Elmadağ ilçesinde görevli olan Çelebi Yıldırım'ın kirpiye su verme anı kameraya yansıdı.
Belediye işçisi sıcaktan bunalan kirpiye böyle su içirdi
ANKARA Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Ankara'da bir belediye işçisi bahçede bulunan kirpiyi elleriyle besleyerek su verdi.
Hava sıcaklığının 42 derecelere kadar yükseldiği Ankara'da sıcaktan bunalan kirpiyi belediye personeli unutmadı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde belediye personeli olarak görev alan Çelebi Yıldırım, sıcaktan bunalan Kirpi'ye su verdi. Kameraya yansıyan görüntüler yürekleri ısıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Yaşam