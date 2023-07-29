Belediye işçisi sıcaktan bunalan kirpiye böyle su içirdi

Ankara'da hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği bir günde, belediye işçisi sıcaktan bunalan bir kirpiye su içirerek yardım etti. Elmadağ ilçesinde görevli olan Çelebi Yıldırım'ın kirpiye su verme anı kameraya yansıdı.