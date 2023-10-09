Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yenileme çalışmalarına başlanan tesisin incelemelerini gerçekleştirdi. Eroğlu, tesisin güreş ailesine büyük değerler katacağını belirtti ve milli takımların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu Elmadağ'da bulunan ve yenileme çalışmalarına başlanan Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının eğitim aldığı ve kampa girdiği merkezlerden birisi olan Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tesisi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Eroğlu, tesisin güreş ailesine büyük değerler katacağını belirterek, "Uzun yıllar Türk güreşine hizmet etmiş Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeyiz. Geçen hafta itibarıyla tadilat işleri başladı. 15 Eylül'de ihalemiz bitti. Dünya Şampiyonası öncesinde söylemiştik. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın güreş ailemize yeni müjdeleri var demiştik. İnşallah tesisimizi en kısa sürede bitirip ocak ayı itibarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi milli takımlarımızın hizmetine sunacağız. Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi şampiyonlarımızın yetişmesine büyük hizmetlerde bulunan önemli tesislerimizden bir tanesi. Biz Paris Olimpiyat oyunlarına hazırlanırken sporcularımızın en iyi şartlarda kamp yapmasını istiyoruz. Biz Türkiye Güreş Federasyonu olarak sportif başarımızı tesislerimizde de göstermek istiyoruz. İstanbul Sarıyer'de bitirdiğimiz kapalı spor salonundan sonra ikinci tesisimiz olacak. Güreş ailemize hayırlı olmasını umuyorum. En kısa sürede inşaatımızı tamamlayacağız. Biz ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etmiş, Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş sporcularımızın standartlarını yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA