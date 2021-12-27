ÖSYM, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Aralık'ta tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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