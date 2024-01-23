Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa'da İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu KPSS Hazırlık Kursu Tahliye Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle üst katta KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa'da, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle üst katta KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer tahliye edildi.

Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi'nde 5 katlı binanın alt katındaki kapı ve laminant parke imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, binanın üst katında KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer, görevlilerce tahliye edildi.

Kurs yetkilisi Metin Demir, yangın sırasında kursiyerlerin derste olduğunu belirterek, "Kimse zarar görmedi, dumanlar yukarı çıkınca öğrencileri teker teker tahliye ettik." dedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa İtfaiye KPSS İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı belli oldu mu? AK Parti Elmadağ adayı kim oldu? AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kimdir? İsveç NATO üyesi oldu mu? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak Antalya'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Evren adayı kim oldu? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya girdi mi? AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Kahramankazan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Mamak adayı kim oldu? AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi! AK Parti Çamlıdere adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Adem Ceylan kimdir? Selahattin Demirtaş annesi hasta mı? Selahattin Demirtaş annesi Sadiye Demirtaş kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title