Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 42 sözleşmeli personel alınacak

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 42 sözleşmeli personel alınacak. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kütahya'ya; 14 Ziraat Mühendisi, 9 Veteriner Hekim, 3 Gıda Mühendisi, 5 Büro Personeli, 4 Şoför ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 7 Adet, toplamda 42 kadro tahsis edildiği bildirildi.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercih işlemleri bireysel olarak yapılacak. - KÜTAHYA