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Karabük'te Sağlık Bakanlığı 38 Sürekli İşçi Alacak

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Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Sağlık Bakanlığının Karabük'te KPSS şartı aranmaksızın 38 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Sağlık Bakanlığının Karabük'te KPSS şartı aranmaksızın 38 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam yaptığı açıklamada, "İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımları için KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 38 işçi alımı yapılacak. Alınacak meslekler; 1 kişi bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, 1 inşaat boyacısı, 3 klinik destek elemanı, 20 güvenlik görevlisi, 13 temizlik görevlisi olup, başvurmak isteyen ve ilanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da Karabük İŞKUR'a şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekler" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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