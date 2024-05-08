KPSS LİSE BAŞVURULARI NE ZAMAN? Lise KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılıyor 2024? KPSS lisans başvuruları son tarih ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS LİSE BAŞVURULARI NE ZAMAN? Lise KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılıyor 2024? KPSS lisans başvuruları son tarih ne zaman?

KPSS LİSE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının tarihleri belli oldu. Lisans düzeyindeki adaylar için başvurular 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Lise ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek olan adaylar için başvuru tarihleri ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınav takvimi ve diğer detaylar ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.