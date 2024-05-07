20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? Branş dağılımı belli oldu mu? KPSS öğretmen atamasında mülakat var mı?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Branş dağılımı belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. MEB öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRAJLARI BELLİ OLDU MU 2024?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

KPSS ÖĞRETMEN ATAMASINDA MÜLAKAT VAR MI?

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.