2024 Öğretmen atamasından KPSS ve mülakat var mı? Kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı?

2024 Öğretmen atamasından KPSS ve mülakat var mı? Kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verirken öğretmen atama başvuruları nereden ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. 2024 Öğretmen atamasından KPSS ve mülakat var mı? Kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

2024 ÖĞRETMEN ATAMASINDAN KPSS VE MÜLAKAT VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU 2024?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.