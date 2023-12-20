Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 7 bin 158 personel alacak. Alınacak personel arasında destek personeli, büro personeli, gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisi bulunuyor. Personel alımları KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Bin 158 Personel Alacak

Tarım Ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 7 bin 158 personel alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel dağılımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak personel arasında; 1443 destek personeli, 1088 büro personeli, 193 gıda mühendisi, 652 veteriner, 982 de ziraat mühendisi bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda alınacak personel dağılımını da açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz."

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şöyle:

-Destek Personeli 1443

-Büro Personeli 1088

-Ziraat Mühendisi 982

-Veteriner Hekim 652

-Şoför 487

-Gıda Mühendisi 193

-Orman Muhafaza Memuru 162

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155

-Su Ürünleri Mühendisi 107

-Orman Mühendisi 81

-Laborant 56

-Biolog 33

-Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18

-Harita Mühendisi 15

-Kimya Mühendisi 14

-Bilgisayar Mühendisi 6

-İnşaat Mühendisi 6

-Gemi Adamı 2

Söz konusu personel alımları ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.