CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den atama bekleyen öğretmenlere destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mülakatın kaldırılması sözünü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlatıyoruz. 2023 KPSS puanlarıyla mülakatsız atama bekleyen öğretmenlerin yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Mülakatın kaldırılması sözünü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlatıyoruz. 2023 KPSS puanlarıyla mülakatsız atama bekleyen öğretmenlerin yanındayız."