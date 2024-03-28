Kpss Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI!

2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS tarihleri belli oldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları Mayıs ayında başlayacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan Bilgisi 1/2, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları da 9 - 15 Ağustos tarihleri arasına gerçekleşecek.

KPSS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden KPSS başvurusu yapabilirsiniz.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI!