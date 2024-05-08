Kpss ödemeleri hangi bankadan yapılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada 2024 yılında gerçekleşecek KPSS sınavının başvuruları hakkında detaylar verildi. Peki, KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK 2024? KPSS ödemesi nereden, hangi bankadan yapılıyor?

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK 2024?

KPSS başvuru ücreti, Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yatırılabilir. Ancak, şubelerden veya ATM'lerden ücret yatırma imkanı bulunmamaktadır. Sınav ücretini ödemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan "e-İŞLEMLER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirler.