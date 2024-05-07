Karacasu'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin KPSS giriş ücretleri karşılanacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) giriş ücretleri Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi planlanan KPSS sınavı için başvurular sürüyor. 3 Mayıs 2024'de başlayan sınav başvuruları 15 Mayıs 2024'de sona erecek. KPSS sınav başvuruları devam ederken Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçede KPSS'ye girecek olan ve ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını belirtildi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde ikame edip Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2024'e girecek olan 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm vatandaşlarımızın sınav giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır. Şartları taşıyan vatandaşlarımızın, Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait olan 0256 441 27 14 no'lu telefon üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi. - AYDIN