Hem terzilik yapıyor hem KPSS'ye hazırlanıyor: Şehit ve gazi çocuklarının okul kıyafetleri ücretsiz Ordu'da terzi dükkanı işleten 23 yaşındaki Ezgi Tepe Yazıcı, bir yandan mesleğini sürdürüyor, bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor.

Hem terzilik yapıyor hem Kpss'ye hazırlanıyor: Şehit ve gazi çocuklarının okul kıyafetleri ücretsiz

ORDU - Ordu'da terzi dükkanı işleten 23 yaşındaki Ezgi Tepe Yazıcı, bir yandan mesleğini sürdürüyor, bir yandan da Kpss'ye hazırlanıyor. Yazıcı, şehit ve gazi çocuklarına okul kıyafetlerini de ücretsiz veriyor.

Altınordu ilçesinde butik terzi mağazasında okul kıyafeti satışı da yapan Ezgi Tepe Yazıcı, mesleğini sürdürürken bir yandan da Kamu Personel Seçme Sınavı'nahazırlanıyor. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yazıcı, yaklaşık 3 ay önce açtığı iş yerinde şehit ve gazi ailelerinin çocuklarından hiçbir ücret almıyor.

"Boş zamanlarımda işyerinde Kpss'ye de hazırlanıyorum"

Okul dönemi boyunca akrabasının yanında çalıştığını ve mesleği öğrendiğini söyleyen Yazıcı, "Mezun oldum ve KPSS sınavına hazırlanıyorum. Bu sırada da boşta durmak istemedim ve bu işyerini açtım, tüm genç kızlara da bu konuda örnek olmak istiyorum, korkacak hiçbir şey yok. Boş zamanlarda test çözerek sınavlara hazırlanıyorum" diye konuştu.

"Şehit çocuklarına okul formaları ücretsiz"

Okul sezonu olduğu için forma satışı yapmayı düşündüklerini, kendi diktikleri ürünler ile insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ve şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz forma verdiklerini söyleyen Yazıcı, "Bize çok da mantıklı geldi ve yapmaya karar verdik. Şehit ve gazi yakınları bizlere evraklı geliyorlar, zaten burada ihtiyacı olan herkese kapımız açık. Özellikle şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz bir şekilde formalarını temin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.