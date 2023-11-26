Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz KPSS Kursu Veriyor

Kpss kursu veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan ücretsiz E- Kpss kursu yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Program ile engelli bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına ve sınav stratejilerine odaklanıp bireysel gelişimlerini destekleyerek istihdam imkanlarını artırmayı hedefliyor. Canik Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen kurslarda öğrenciler engel türlerine göre gruplanarak haftanın dört günü eğitim alıyor. Nisan ayındaki sınava kadar sürecek olan kurslarda öğrenciler tam teşekküllü bir şekilde sınava hazırlanıyor.

"Kurslar sınava kadar devam edecek"

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları, adaptasyonu ve istihdamına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında E- Kpss kursu düzenliyoruz. Şu anda 53 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi engel türlerine göre dört farklı gruba ayırarak haftanın dört günü farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Canik Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu eğitim kapsamında E- Kpss sınavına kadar eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

"Kurslar sayesinde başarılı olacağıma inanıyorum"

Kursa katılan öğrencilerden Muhammet Uğur Arslan, "Bu kursun duyurusunu sosyal medyadan gördüm. Hemen başvurdum. Hocalarımız çok iyi. Sınavda başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Muhammet Serdaroğlu ise, "Annemin haberinin olmasının ardından gerekli iletişimi kurup kursa başladım. E- Kpss' de başarılı olmak istiyorum. Öğretmenlerimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve sınavı kazanmak istiyorum. Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Demir: "Daima yanlarındayız"

Engelli bireyler için eğitimden, sağlığa, kültürel faaliyetlerden, temel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok farklı çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Engelli bireylerin potansiyellerini keşfederek iş gücüne katılmalarını teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak belediye olarak önceliğimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engelli kardeşlerimizi gözeterek hareket ediyoruz. Bu kursu da bu amaçla düzenliyoruz. Onların her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN