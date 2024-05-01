KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL?

Kpss Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları için önemli tarihler belli oldu. Adaylar, başvuruların başladığı ve hangi KPSS oturumları için başvuru ekranlarının açılacağı konusunda bilgi arayışına girdi. 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru ücretleri için ÖSYM'nin yayınladığı takvimi takip etmek gerekiyor. KPSS başvuruları 2024!

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

KPSS 2024'e ilişkin başvuru tarihleri belirlendi.

Lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ön Lisans başvuruları ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arasında yapılacak.

Ortaöğretim başvuruları için ise tarihler 18-30 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Son olarak, DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar için önemli olan bu tarihleri takip etmeleri ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

KPSS 2024 sınav sonuçlarına ilişkin tarihler belirlendi.