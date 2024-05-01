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KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL?

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KPSS 2024 sınavlarına ilişkin heyecan giderek artıyor. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı ve ücretleri kaç lira olduğu merak ediliyor. Bu yıl KPSS'nin tüm oturumları uygulanacak ve başvuru süreçleri başladı. Peki, KPSS 2024 başvuru ücretleri ne kadar?

Kpss Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları için önemli tarihler belli oldu. Adaylar, başvuruların başladığı ve hangi KPSS oturumları için başvuru ekranlarının açılacağı konusunda bilgi arayışına girdi. 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru ücretleri için ÖSYM'nin yayınladığı takvimi takip etmek gerekiyor. KPSS başvuruları 2024!

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

KPSS 2024'e ilişkin başvuru tarihleri belirlendi.

  • Lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
  • Ön Lisans başvuruları ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arasında yapılacak.
  • Ortaöğretim başvuruları için ise tarihler 18-30 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
  • Son olarak, DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar için önemli olan bu tarihleri takip etmeleri ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

KPSS 2024 sınav sonuçlarına ilişkin tarihler belirlendi.

  • Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024'te açıklanacak.
  • Ön Lisans sonuçları için tarih ise 20 Eylül 2024 olarak belirlendi.
  • Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024'te açıklanacak.
  • Son olarak, DHBT sonuçları 16 Ekim 2024'te adaylara duyurulacak. Bu tarihler, sınavı başarıyla tamamlayan adayların sonuçlarını öğrenmeleri için önemli bir referans noktası olacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ösym KPSS Gündem Eğitim Genel Yaşam Haberler

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