Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Adayların merakla beklediği başvuru süreci ve başvuru için gereken şartlar hakkında detaylı bilgi Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzunu henüz yayınlamadı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımını belirledi. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa ve kadroya göre özel ve genel şartlar belirlenecek. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da KPSS puanının alım sürecinde önemli bir kriter olması bekleniyor. Önceki alımlarda olduğu gibi, ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puanı talep edilmişti ve bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.