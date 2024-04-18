Kpss şartsız hastanelere deneyimli ve deneyimsiz personel alımı ne zaman olacağı ve başvuru şartları neler olduğu merak ediliyor. KPSS şartı artık aranmayan hastanelere personel alımı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal olan bu alımlar, bu alanda çalışmak isteyen birçok kişi için yeni bir başlangıç fırsatı olacak. KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

KPSS HASTANEYE PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Hastane çalışanı olma isteği olan herkes için büyük bir fırsat! Bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor, bu da özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen ama sınav puanları yeterli olmayan adaylar için yeni bir fırsat sunuyor.

KPSS PERSONEL KADROLARI

Ülkenin çeşitli bölgelerinde hastaneler, temizlik personeli ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için güncel iş ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunarken sağlık sektöründeki istihdam imkanlarını artırmaktadır. İşte detaylar:

Temizlik Görevlisi Pozisyonları



İstanbul:

Ref. No: 00008130124 - Tarih: 3.06.2024

Ref. No: 00008083638 - Tarih: 9.05.2024

Ref. No: 00008190790 - Tarih: 1.05.2024

Ref. No: 00008176042 - Tarih: 25.04.2024

Ref. No: 00008176531 - Tarih: 24.04.2024

Gaziantep:

Ref. No: 00008200246 - Tarih: 3.05.2024

Adana:

Ref. No: 00008193527 - Tarih: 2.05.2024

Diyarbakır:

Ref. No: 00008199344 - Tarih: 2.05.2024

Kocaeli:

Ref. No: 00008182178 - Tarih: 26.04.2024

Ref. No: 00008182192 - Tarih: 26.04.2024

Antalya:

Ref. No: 00008178909 - Tarih: 25.04.2024

İzmir:

Ref. No: 00008169928 - Tarih: 20.04.2024

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları

İstanbul:

Ref. No: 00008194285 - Tarih: 1.07.2024

Ref. No: 00008183102 - Tarih: 26.04.2024

Ref. No: 00008179705 - Tarih: 25.04.2024

Ref. No: 00008172478 - Tarih: 23.04.2024

Ref. No: 00008169008 - Tarih: 15.05.2024

Kocaeli:

Ref. No: 00008156197 - Tarih: 16.06.2024

Ref. No: 00008191829 - Tarih: 30.04.2024

Kayseri:

Ref. No: 00008184570 - Tarih: 27.04.2024

Konya:

Ref. No: 00008169101 - Tarih: 20.04.2024

İzmir:

Ref. No: 00008169873 - Tarih: 20.04.2024

Aydın:

Ref. No: 00008170940 - Tarih: 20.04.2024

Ankara:

Ref. No: 00008165957 - Tarih: 19.04.2024

Denizli:

Ref. No: 00008192508 - Tarih: 1.05.2024

Karaman: