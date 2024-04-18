KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler?
KPSS şartsız hastanelere deneyimli ve deneyimsiz personel alımı ne zaman olacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. Hastanelere artık KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu alımlar, yeni bir başlangıç fırsatı olacak. KPSS şartsız hastane personel alımının ne zaman olacağı ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor.
Kpss şartsız hastanelere deneyimli ve deneyimsiz personel alımı ne zaman olacağı ve başvuru şartları neler olduğu merak ediliyor. KPSS şartı artık aranmayan hastanelere personel alımı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal olan bu alımlar, bu alanda çalışmak isteyen birçok kişi için yeni bir başlangıç fırsatı olacak. KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…
KPSS HASTANEYE PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?
Hastane çalışanı olma isteği olan herkes için büyük bir fırsat! Bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor, bu da özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen ama sınav puanları yeterli olmayan adaylar için yeni bir fırsat sunuyor.
KPSS PERSONEL KADROLARI
Ülkenin çeşitli bölgelerinde hastaneler, temizlik personeli ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için güncel iş ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunarken sağlık sektöründeki istihdam imkanlarını artırmaktadır. İşte detaylar:
Temizlik Görevlisi Pozisyonları
İstanbul:
- Ref. No: 00008130124 - Tarih: 3.06.2024
- Ref. No: 00008083638 - Tarih: 9.05.2024
- Ref. No: 00008190790 - Tarih: 1.05.2024
- Ref. No: 00008176042 - Tarih: 25.04.2024
- Ref. No: 00008176531 - Tarih: 24.04.2024
Gaziantep:
- Ref. No: 00008200246 - Tarih: 3.05.2024
Adana:
- Ref. No: 00008193527 - Tarih: 2.05.2024
Diyarbakır:
- Ref. No: 00008199344 - Tarih: 2.05.2024
Kocaeli:
- Ref. No: 00008182178 - Tarih: 26.04.2024
- Ref. No: 00008182192 - Tarih: 26.04.2024
Antalya:
- Ref. No: 00008178909 - Tarih: 25.04.2024
İzmir:
- Ref. No: 00008169928 - Tarih: 20.04.2024
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları
İstanbul:
- Ref. No: 00008194285 - Tarih: 1.07.2024
- Ref. No: 00008183102 - Tarih: 26.04.2024
- Ref. No: 00008179705 - Tarih: 25.04.2024
- Ref. No: 00008172478 - Tarih: 23.04.2024
- Ref. No: 00008169008 - Tarih: 15.05.2024
Kocaeli:
- Ref. No: 00008156197 - Tarih: 16.06.2024
- Ref. No: 00008191829 - Tarih: 30.04.2024
Kayseri:
- Ref. No: 00008184570 - Tarih: 27.04.2024
Konya:
- Ref. No: 00008169101 - Tarih: 20.04.2024
İzmir:
- Ref. No: 00008169873 - Tarih: 20.04.2024
Aydın:
- Ref. No: 00008170940 - Tarih: 20.04.2024
Ankara:
- Ref. No: 00008165957 - Tarih: 19.04.2024
Denizli:
- Ref. No: 00008192508 - Tarih: 1.05.2024
Karaman:
- Ref. No: 00008193976 - Tarih: 1.05.2024
- Ref. No: 00008193984 - Tarih: 1.05.2024