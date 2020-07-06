MFÖ Solisti Özkan Uğur kanseri yendiğini açıkladı
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.
06.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:49
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA