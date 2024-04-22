Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü?

29 yaşındaki TikTok yıldızı Eva Evans, hayatını kaybetti. Ölüm haberi Evans'ın kız kardeşi tarafından duyuruldu. Binlerce takipçisi olan Eva Evans'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken kız kardeşi Lila Joy, Evans'ın ölümünü kabullenemediğini söyledi. Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? İşte detaylar...

EVA EVANS ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

TikTok etkileyicisi ve yönetmen olan Eva Evans, 29 yaşında hayatını kaybetti. Evans'ın ölüm haberi, kız kardeşi Lila Joy tarafından pazar günü Instagram'dan duyuruldu.

Joy, bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberini aldı" notunu düştü. Joy, "24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Kardeşinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmayan Joy, salı günü Lower Manhattan'da düzenlenecek cenaze törenini duyurdu.

TikTok'taki videolarıyla tanınan Evans, aynı zamanda film yapımcısı olarak biliniyordu. Geçen yıl, yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı beş bölümlük "Club Rat" serisini Prime Video'da yayınladı.