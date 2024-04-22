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Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu?

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Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın istifa ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu?

Sosyal medyada paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarıyla gündeme oturan Patiswiss markasına yönelik tepkiler CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yaptığı skandal paylaşımlarla çığ gibi büyüdü. Peki, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu?

PATISWISS CEO'SU NE CEVAP VERDİ?

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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