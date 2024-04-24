Tiktok kapatılacak mı? #128681 Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? TBMM ne diyor?

Müstehcen videolar, ilginç para-bağış toplama yöntemleri nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen TikTok'un Türkiye temsilcileri bir kez daha TBMM'ye davet edilecek. Peki, Tiktok kapatılacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? TBMM ne diyor?

TIKTOK KAPATILACAK MI?

TikTok'un Türkiye temsilcileri, müstehcen videolar ve ilginç para-bağış toplama yöntemleri nedeniyle bir kez daha Meclis'e davet edilecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin açıklamalarının tatmin etmediğini belirtti ve halkın, 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' dediğini ifade etti.

TBMM TIKTOK'UN KAPATILMASIYLA İLGİLİ NE DİYOR?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen sene aralık ayında Meclis'te dinledikleri TikTok temsilcilerinin Komisyon'a verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu ve verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini belirterek, "TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız." dedi. Yayman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce sosyal medya platformları üzerinden yapılan dezenformasyonlara işaret ederek, bu platformlarda sokak hayvanları, sığınmacılar, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden bir kışkırtıcılık yapıldığını söyledi.